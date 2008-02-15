Створено унікальний метод боротьби з алергією

Учені з Британії розробили унікальні ліки від астми і алергії. Вони виявили ділянку, на яку необхідно впливати, щоб справитися з цими недугами. Фахівці з Медичної і стоматологічної школи Бартса з Лондона проводили свої дослідження на гризунах. В результаті вони виявили дві молекули p110-дельта і p110-гамма, які відповідають за реакцію імунної системи на алергени.

Варто відзначити, що алергія одне з найпоширеніших захворювань. Більшість препаратів не лікують ця недуга, а тільки не час знімають симптоми. Таким чином, свербіння, нежить, висипання на якийсь час проходять, а потім повертаються з новою силою. Друга серія препаратів знижує імунітет, тим самим роблячи людину уразливою перед інфекційними захворюваннями.

Новий препарат, який блокуватиме молекулу p110-дельта зупинятиме алергічну реакцію, не знижуючи при цьому імунітет. Учені планують випускати нові ліки відразу в декількох фармакологічних формах: як інгалятор, капсули і препарати для ін`єкцій. "Ми дуже сподіваємося, що ліки для людей будуть створені в найближчому майбутньому. Цей підхід дає потенційну можливість створення протиастматичних і протиалергічних препаратів, що впливають на реальні причини, а не тільки на симптоми", – розповів учений.

Нагадаємо, імунна система відповідає за те, є у людини алергія чи ні. Якщо вона дуже активно відповідає на подразник, то виявляється алергічна реакція.

Раніше інша група учених також розробила препарат, який, на їх думку, допоможе позбавити мільйони людей від цієї недуги. Дослідники з Імперського коледжу Лондона проводили ряд спеціальних експериментів протягом задоволеного тривалого періоду часу. Медики встановили, що ген GATA-3 здатний блокувати інший ген, під назвою FOXP3, таким чином, зменшуватиметься активність Т- кліток імунної системи.

На думку учених, нове відкриття допоможе алергікам контролювати реакцію свого організму на зовнішні подразники. Фахівці з багатьох дослідницьких центрів і інститутів сподіваються, що дана розробка стане революційній в лікування алергії.

Варто відзначити, що Т-клітини в організмі людини є самі по собі дуже важливою ланкою. Однією з їх функцій є контроль над роботою імунної системи. Ці клітки відповідають за те, щоб вона не почала знищувати власний організм. До того ж Т-клітини грають вирішальну роль в боротьбі з хвороботворними організмами. Вони відповідають за те, щоб імунна система відреагувала на бактерії і віруси і знищила їх.

utro.ua