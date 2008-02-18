В Індонезії новий випадок смерті від пташиного грипу

Як повідомляє Німецька хвиля, цього разу жертвою вірусу типу Н5N1 став трирічний хлопчик.

Повідомлення про його смерть було другим за вчорашній день про летальний випадок внаслідок пташиного грипу. Раніше Міністерство охорони здоров’я в Джакарті повідомило про смерть 16-річного підлітка.

Загалом в Індонезії від пташиного грипу померло 105 осіб.