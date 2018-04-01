Чи насправді небезпечна хвороба Рудьковського?

В Україні, серед високопосадовців, яких підозрюють у криміналі, є своєрідна традиція - ховатися від правосуддя на лікарняному ліжку. Тому стан здоров’я екс-міністра транспорту Миколи Рудьковського, якому загрожує ув’язнення до 15 років, викликає неабияку зацікавленість - чи насправді він тяжкохворий, а чи це симуляція, щоб уникнути кримінальної відповідальності.

Лікарі приватної клініки “Борис”, у якій 7 лютого було прооперовано Рудьковського, озвучили лише один з діагнозів свого пацієнта – “протрузія дисків”. Це все, що відомо про хворобу екс-міністра. Лікарі “Бориса” – скупі на коментарі. Посилаючись на лікарську таємницю, вони не хочуть озвучувати деталі. Натомість соратники підсудного наголошують, що стан здоров’я Рудьковського – незадовільний і вимагає постійного спостереження фахівців.

Що це за хвороба – “протрузія дисків”? Наскільки вона небезпечна для життя людини? Чи вимагає термінової госпіталізації та невідкладного оперативного втручання? Як ускладнить її післяопераційний перебіг перебування у СІЗО? Про це УНІАН запитав у провідних медиків України.

Микола Поліщук, нейрохірург, професор, член-кореспондент АМНУ, голова Нацради з питань охорони здоров`я населення України :

ЗДОРОВ’Я ВИСОКОПОСАДОВЦІВ, ЯКИХ ПІДОЗРЮЮТЬ У ЗЛОЧИНАХ, МАЄ ОЦІНЮВАТИ НЕЗАЛЕЖНА МЕДИЧНА КОМІСІЯ

Наші високопосадовці люблять хворіти саме у той момент, коли ними починає цікавитися Генпрокуратура. На часі створити незалежну медичну експертну комісію щодо доцільності та необхідності перебування на лікарняних посадових осіб і людей, які через юридичні або кримінальні моменти ховаються по лікарнях. Незалежні кваліфіковані фахівці перевіряли б стан здоров’я чиновників, незалежно від посади. Я свого часу виступав з такою ініціативою. Це - моя жорстка позиція, це має бути.

Ситуацію з хворобою Рудьковського коментувати не можу. Тут треба бачити знімки хребта. Однак вважаю, що сьогодні оперуватися у приватних структурах - не можна. Вони, зазвичай, оперують, тоді й там, де не треба. Взагалі-то існує нагальна потреба щодо перевірки подібних закладів в Україні. У багатьох з них просто немає ліцензії на виконання операцій. Міністерство охорони здоров’я має контролювати якість лікування у приватних клініках. Доти, поки у нас не буде впроваджена на належному рівні страхова медицина. Це ж не секрет, що у недержавних клініках призначають необгрунтовані методи досліження та необгрунтоване лікування.

Сергій Синицький, головний нейрохірург Головного управління охорони здоров’я м.Києва:

ПАЦІЄНТ ПІСЛЯ БУДЬ-ЯКОЇ ОПЕРАЦІЇ МАЄ БУТИ ПІД ОСОБЛИВИМ НАГЛЯДОМ ЛІКАРЯ

Протрузія дисків - це патологія міжхребцевих дисків, ускладнений остеохондроз, або просто - міжхребцева грижа. Буває, що людина ходить з нею роками, але, коли трапляється гострий стан, хворого треба оперувати у той же день. Інакше кінцівка може втратити свої функції. Тож операцію слід робити негайно. (Така ситуація свого часу трапилася з президентом Росії Єльциним, під час перебування у Іспанії. Тоді його у цій же країні прооперували).

Щодо нагальності проведення операції Рудьковського, то тут постає питання, наскільки серйозною була патологія. Якщо пацієнт вже через кілька днів після оперативного втручання міг ходити, то його стан не можна назвати тяжким. Однак у хворого після будь-якої операції (навіть, якщо вирвуть зуб) можуть спостерігатися ускладнення. Можуть не зростатися тканини, відбуватися нагноєння ран тощо. Нагляд лікаря, безперечно, має бути. На тлі ж стресу (а перебування у СІЗО - потужний стрес), процеси загоєння уповільнюються та ускладнюються. Ситуація може перебігати непрогнозовано. Чи виправдане ув’язнення тої чи тої особи – це інше питання. Для мене, як для лікаря, найпершим є те, що це - хвора прооперована людина, яка потребує нагляду. На сьогодні Рудьковський - прооперований, і ставитися до нього слід цивілізовано. Мій вчитель, один із відомих українських нейрохірургів, завжди мені казав - не знаєш, як вчинити, чини правильно. А правильним є те, що, прооперувавши хворого, не можна дозволяти йому бути поза лікарняною палатою. Я, наприклад, ніколи не відпускаю свого хворого, поки не буду певний, що у нього все добре. Ми рекомендуємо таким хворим, хочуть вони, чи не хочуть, певний час пробути під спостереженням лікаря. Навіть вдома умови для такого хворого гірші, ніж у клініці.

Щодо сфальсифікованого діагнозу, такого, впевнений, не може бути. Це - неможливо. Бо лікар, який це робить, ризикує назавжди втратити свою репутацію.

Ольга Перельман, головний лікар клініки “Борис”:

ЯКБИ ВІН НЕ ПОТРЕБУВАВ ОПЕРАЦІЇ, ЇЇ Б ЙОМУ НЕ РОБИЛИ

Пацієнт Рудьковський перебував у “Борисі” до минулої суботи. До клініки він потрапив у стані середньої тяжкості. І, якби він не потребував операції, її б йому не робили. Оперативне втручання не роблять безпідставно. Це визначають спеціалісти.

Власне, ми дали достатньо коментарів пресі. А позаяк пан Рудьковський вже поза стінами нашої клініки, то й коментувати нічого.

Інформація щодо діагнозу та методів лікування - конфіденційна. Це - порушення лікарської таємниці. І хоча ми озвучили діагноз "протрузія дисків", але це один з діагнозів. Повністю інформацію ми не маємо права давати.

Наші медики були у судовій залі та надавали необхідну допомогу, коли Рудьковському стало зле. Однак причини поганого стану ми не можемо озвучити, так само і те, за допомогою яких засобів ми виводили його з цього стану.

На сьогодні нам нічого невідомо ні про стан здоров’я Рудьковського, ні про методи лікування.

Ігор Курилець, директор клініки «Міжнародний центр нейрохірургії»:

УСЕ, ЩО Я ЧУЮ ТА БАЧУ У ЗМІ ЩОДО ЦЬОГО, – ЦЕ ВСЕ ДАЛЕКЕ ВІД ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ

Я хворого не бачив, тож будь-які мої коментарі не є доречними. Але навіть, якщо лікар Курилець завтра огляне хворого Рудьковського, то ніколи не повідомить про діагноз та стан здоров’я свого пацієнта. Це заборонено Конституцією. Існує ж лікарська таємниця. І лікарі, які замовчують діагнози екс-міністра, чинять згідно з чинним законодавством. А комусь треба хоч щось говорити, той городять нісенітницю, просто пускають мильні бульбашки. Усе, що я чую та бачу у ЗМІ щодо цього, – це все далеке від професіоналізму. (Як і те, що робиться у нашій політиці, - повна маячня).

Хочу зауважити, що неприпустимим є те, що прооперована людина зразу ж була забрана з медичного закладу і посаджена до в’язниці. Такого не має бути. Це – ненормально. Оперовані люди мають долікуватися, отримати виписку, а вже потім хай з ними роблять, що хочуть.

Опитала Наталія Максименко