”Рейтинг” продуктів і предметів, що впливають на розвиток раку

Кава, дезодоранти, а також грудні імплантати всупереч поширеній думці про вміст канцерогенних речовин навряд сприяють розвитку раку, вважають австралійські учені. Тим часом, перспективи поповнити ряди пацієнтів онкологічних клінік є у тих, хто зловживає алкоголем, наркотиками, курінням і засмагою на сонці.

Як заявив професор з Університету Нового Південного Уельсу Бернард Стюарт, дослідження показало, що ризик захворіти на рак є у любителів "побавитися" маріхуаною, відвідувачів соляріїв, споживачів м`ясних напівфабрикатів, що потребують смаження або, тих, хто мешкає біля звалищ сміття. Суперечливою залишається думка, щодо мобільних телефонів, косметики і харчових добавок. Зате в категорію менш небезпечних включені - фарба для волосся та близьке сусідство з лініями електропередачі.

Реабілітували також замінники цукру, зубні пломби.

Дослідження стосувалося більше 60 продуктів і ситуацій, які можуть створити ризик онкологічних захворювань.