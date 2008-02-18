53-річна італійка завагітніла і народила у період клімаксу

53-річна італійка, Аделе Драміс, у якої вже понад рік тому почалася менопауза, на початку лютого народила близнят.

Жінка, медик за фахом, безуспішно намагалася завагітніти з 45-річного віку після того, як вийшла заміж. Пройшовши декілька курсів лікування, зокрема за кордоном і майже зневірившись, вона все ж таки зважилася на останню спробу штучного запліднення у липні минулого року - майже через рік після настання менопаузи.

Лікарі назвали народження близнят великим успіхом медицини. "Це на межі можливостей природи і людини", - так прокоментував цю подію головний гінеколог неаполітанської клініки "Кардареллі". Сама Аделе говорить, що дуже щаслива, - "Я боролася дев`ять років і зробила практично неможливе, щоб мати дітей".

За словами лікарів, новонароджені - хлопчик і дівчинка, що з`явилися шляхом кесарева розтину, "почуваються добре".

ami-tass.ru