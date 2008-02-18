Трансгенні тополі очистять грунт
У 100 разів швидше, ніж звичайні
Співробітникам американського університету Пердью вдалося одержати генетично модифіковані тополі, які швидко й ефективно витягають із навколишнього середовища вкрай небезпечні забруднювачі. Так, живці цих дерев, які вирощуються гідропонним способом, за тиждень абсорбували з живильного розчину 90 відсотків трихлоретилену — вкрай токсичного промислового розчинника. Дуже підбадьорливі результати отримано й стосовно інших небезпечних забруднювачів — хлороформу, бензину, вінілхлориду, тетрахлорметану. Причому процес абсорбції такими трансгенними тополями відбувається в сто разів швидше, ніж їх простими родичами.
Річард Мейлон, керівник проекту, вважає, що настав час випробувати санітарів грунтів у польових умовах, висадивши, наприклад, їх на місці колишнього нафтосховища в містечку Кокомо (штат Індіана). Через три роки (з урахуванням того, що статевої зрілості дерева цієї породи досягають близько п’яти років) посадки передбачається знищити, щоб запобігти експансії штучних генів у дику природу.