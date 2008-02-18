Як на роботі не втратити сили і здоров`я

Відомо, що постійна робота, п`ять разів на тиждень з дев`яти ранку до шести вечора, може призвести до стану хронічного стресу у людини.

При цьому може спостерігатися підвищена дратівливість, нез`ясовна втома, періодичні зміни настрою й інші відхилення, позбавитися яких можна за допомогою простих рекомендацій.

Рішенням даного питання зайнялися дослідники з Американської асоціації пенсіонерів. Учені склали список корисних порад, які дозволять позбавитися від стресу на роботі. Перш за все, фахівці радять проводити регулярні зустрічі зі співробітниками, щоб обговорити питання розподілу навантаження, встановити цілі і оцінити досягнуті результати. Також необхідно навчитися мистецтву розстановки пріоритетів і управління своїм часом. Це дозволить уникнути перепрацювання, що виникають унаслідок неправильного розподілу робочого навантаження під час робочого дня.

При цьому робота має бути побудована так, щоб обов`язково залишалося достатньо часу для перерв і відпочинку. Правильний розподіл робочого часу сприяє ефективнішому виконанню завдань і, відповідно, виключає помилки, які вимагають повторної роботи.

Також учені радять позбавитися звички "відносити роботу додому". Відповідати на робочі дзвінки і перевіряти робочу пошту вдома - це додатковий стрес. Якщо є така можливість, слід уникати подібних дій. Фахівці впевнені, що жодна робота не коштує того, аби забирати у людини всі сили. Тому, як тільки виникає відчуття надмірної втоми і явного перевантаження, слід відмовитися від "насиженного" місця і зайнятися пошуками нової роботи, стверджують учені.

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