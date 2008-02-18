Про користь волоських горіхів

Горіхи – джерело вітамінів і мінералів, а також білка. Але поговоримо про користь саме волоських горіхів.

Волоські горіхи містять вітаміни групи А, Е, В, Р, мінеральні речовини (калій, натрій, фосфор, залізо, магній, кальцій, йод). Волоські горіхи містять 60% жирів, переважно це жири ненасичені, які не містять холестерину. Крім того, волоський горіх – джерело білка, який цілком може замінювати тваринні білки.

Волоські горіхи – дуже калорійні. У 100 гр волоських горіхів приблизно 650 ккал (більш ніж в плитці шоколаду!). З цієї причини не рекомендується з`їдати в день більше 2-3 ядер горіха.

Волоський горіх містить цілий комплекс біологічно активних речовин, який позитивно впливає на судини головного мозку. Вважається, що горіхи здатні зняти сильну нервову напругу. Рекомендується вживати волоські горіхи людям, які зайняті розумовою працею або працею фізичною. Вони зміцнюють серце, печінку, мозок.

Завдяки йоду, волоський горіх рекомендується при лікуванні захворювань щитовидної залози. З перегородок волоського горіха готується спеціальний відвар, який також застосовується при лікуванні щитовидної залози.

Лікарі стверджують, що волоський горіх володіє ще сильними бактерицидними, ранозагоювальними властивостями.

Завдяки вмісту заліза і кобальта, волоський горіх використовується при лікуванні недокрів`я.

Волоський горіх також сприяє нормалізації діяльності кишечнику.

Efamily.ru