Англійці куритимуть за ліцензією

Англійські курці незабаром можуть опинитися за ситуації, коли їм доведеться купувати спеціальну ліцензію на право палити.

Якщо уряд прислухається до висновку, підготовленого консультантами при департаменті охорони здоров`я, ніхто не зможе купити сигарет без дозволу. Передбачається, що ліцензія коштуватиме близько 10 фунтів (майже 20 доларів).

Один з авторів ідеї, професор Джуліан Ле Гран, сказав, що пропонована схема значно підвищить число людей, які хочуть кинути палити.

Виручені засоби Ле Гран, який раніше працював радником колишнього прем`єр-міністра Тоні Блера, пропонує направляти в національну систему охорону здоров`я.

Крім усього іншого, професор Ле Гран вважає, що нова схема доставлятиме курцям не тільки фінансові незручності.

"Вам доведеться отримувати спеціальну анкету, - розповідає розробник ідеї, - заповнювати складну форму - а уряд в цьому досягає успіху! - вам доведеться фотографуватися... І щороку вам потрібно буде ухвалювати свідоме рішення залишатися курцем".

У результаті, вважає Ле Гран, людина повинна зрозуміти: кинути палити значно простіше, ніж продовжувати жити з шкідливою звичкою. За словами розробників проекту, 70% курців хочуть кинути палити.

"Отже якщо ви зробите все це трохи більш складним, я думаю ситуація сильно поміняється", - вважає Ле Гран.

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