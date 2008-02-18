Учені довели шкідливість вітамінів і солодощів

Німецькі учені оголосили про відкриття своєрідної формули довголіття. Речовини, що блокують розщеплення глюкози, можуть збільшити тривалість життя на 20%. А прийом антиоксидантів може послабити природний захист організму.

Виявляється, нематоди живуть довше, якщо їх організм не розщеплює глюкозу. Крім того, прийом антиоксидантів і вітамінів, які зараз вважають чи не панацеєю, приводить до ослаблення організму і пошкодження клітин. Поки біологи не закликають людей відмовлятися від мультивітамінних комплексів і солодкого, проте попереджають, що результати експериментів над черв`яками можуть опинитися в значній мірі справедливими і для людей.

Як розповів один з учасників дослідів Міхаель Рістов, відмова від глюкози відразу збільшила тривалість життя черв`яків на 20%. Якщо екстраполювати результати дослідження на організми людей, виходить, що відмова від "солодкого" принесе людям по 15 років життя.

У ході експерименту наслідків розвитку окислювального стресу в їхніх тканинах учені не побачили.

Якимось чином у відповідь на збільшення вільних радикалів черв`яки включали природний механізм захисту. Більш того, ці можливості зберігалися навіть після того, як черв`яки знов поверталися в природне середовище і мали можливість одержувати енергію шляхом звичайного розщеплювання глюкози.

Біологи також вирішили випробувати на черв`яках популярну серед людей терапію на основі вітамінів-антиоксидантів, яка покликана знижувати небезпеку окислювального стресу. Проте в даному випадку таке лікування сприяло втраті виробленою самостійно захисту і ослабленню всіх позитивних ефектів, досягнутих в ході дослідження. Результати дослідження можуть виявитися справедливими не тільки для черв`яків, але і для людини. У такому разі може виявитися, що глюкоза має негативну дію на тривалість життя людини.

Ці результати ставлять під сумнів сучасний підхід до лікування діабету другого типу. Крім того, прийом вітамінів і антиоксидантів може не тільки сприяти активації мікроциркуляції і обмінних процесів в організмі, але і ослабляти природний захист організму.

Медики наразі радять вживати свіжі фрукти і овочі, саме вони сприятливо позначаються на здоров`ї.

pulmonology.org.ua