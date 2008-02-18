”Епідемічна ситуація щодо грипу та ГРВІ в Україні”

У Міністерстві охорони здоров`я України відбудеться брифінг на тему: "Епідемічна ситуація з грипу та ГРВІ в Україні". Учасник: заст..головного санітарного лікаря України Людмила Мухарська та інші фахівці з зазначеної тематики: фармаколог, педіатр, інфекціоніст (вул.. Грушевського, 7, 1- поверх, к.22). Потрібна акредитація. Телефон: 253-02-25, 253-69-75.