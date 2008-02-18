Кому необхідні препарати кальцію

12:58, 18 лютого 2008
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Зміцнюють зуби та волосся

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ КАЛЬЦІЮ:

·  Дітям у разі рахіту і в період інтенсивного росту

·  Жінкам під час вагітності, грудного вигодовування та клімактеричного періоду

·  З метою профілактики остеопорозу та карієсу зубів

·  Для лікування остеопорозу, переломів кісток, алергійних станів

·  У разі перебування на тривалому постільному режимі, лікуванні гормональними препаратами та антибіотиками

·  Людям зі зниженою мінералізацією кісток внаслідок захворювань печінки, нирок, шлунково-кишкового тракту, залоз внутрішньої секреції

·  Для зміцнення зубів та волосся.

Сьогодні препарати кальцію в різних комбінаціях можна придбати у будь-якій аптеці. Тому, якщо ви належите до однієї з перелічених груп, придбайте собі цей життєво необхідний елемент та пройдіть оздоровлювальний курс. Попередньо не забудьте проконсультуватися з лікарем.

Продукти, багатІ на кальцІй

(мг/100 г)

Сири тверді - 600-1040; сухе молоко - 920; соя, бобові - 257; горіхи (різні) - 30-250; петрушка - 245; капуста - 210; фініки - 160; кефір, йогурт, вершки - 110-120; квасоля - 105; риба (особливо сардини, лосось) - 30-90; сир домашній - 80; хліб з висівками - 60.

 

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