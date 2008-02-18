Собака – кращий друг діабетика

Ірландські дослідники збираються довести, що гострий нюх собак дозволяє тваринам стежити за рівнями цукру в крові діабетиків.

Собаки, які вже давно використовуються для надання допомоги фізично недієздатним людям, наприклад тим, хто страждає від сліпоти і глухоти, на думку ірландських учених, не гірше за різні технічні пристрої, можуть визначити зміни рівнів глюкози в крові діабетиків.

Дослідники хочуть з`ясувати, яким чином собаки визначають зміни рівнів глюкози, щоб можна було почати навчати тварин розпізнавати ознаки діабету на ранніх стадіях розвитку хвороби, а також завчасно попереджати пацієнтів про порушення рівнів цукру в крові.

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