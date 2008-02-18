Смажене м`ясо спричиняє серйозні проблеми зі здоров`ям

Споживання двох або більше порцій смаженого м`яса на день збільшує ризик метаболічного синдрому на 25 відсотків, встановили лікарі Університету штату Мінесота та Американської серцевої асоціації.

Метаболічний синдром - розлад серцево-судинної функції, що викликає діабет, ожиріння і високий. Аналіз показав, що ризик цих захворювань стосується не тільки м`ясних продуктів, але також будь-яких смажених страв. Молочні ж продукти навпаки, надають організму захист від порушень процесів метаболізму.

Медики підкреслюють, що дієта західного зразка, що включає велику кількість переробленого червоного м`яса, смажених продуктів і яєць знижує кількість "хорошого" холестерину в крові і підвищує рівні тригліцеридів і глюкози, які підвищують тиск і забивають судини. Щоб уникнути серцевих проблем фахівці рекомендують максимально обмежити вживання жирів і напоїв і їжі з цукром, а натомість частіше їсти овочі (капусту, редьку, броколі, моркву, гарбуз, червоний перець, шпинат), фрукти і принаймні двічі на тиждень готувати рибні страви.

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