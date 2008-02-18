Cкасовано рішення попереднього Кабміну про лізинг при закупівлі медобладнання

Кабінет міністрів України розпорядженням № 289-р від 13 лютого 2008 року скасував рішення уряду Віктора ЯНУКОВИЧА “Про затвердження плану заходів з підготовки лізингових закупівель медичного обладнання для закладів охорони здоров`я на 2008-2014 роки”.

Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на офіційному сайті Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, уряд В.ЯНУКОВИЧА розпорядженням № 1062-р від 28 листопада 2007 року затвердив план заходів з підготовки лізингових закупівель медичного обладнання для закладів охорони здоров`я на 2008-2014 роки.

Згідно з пропозицією уряду В.ЯНУКОВИЧА, через механізм лізингу можна було б збільшити обсяг поставок медичного обладнання до лікувальних установ більш ніж у 6 разів.