Мобільні телефони спричиняють рак слинних залоз

Учені з Тель-Авівського університету під орудою провідного епідеміолога Сіґала Садецкі (Sіegal Sadetzkі) завдяки дослідженню з`ясували, що постійне користування мобільним телефоном підвищує на 50% ризик розвитку злоякісних пухлин слинних залоз.

На думку вченого, надто ризикують захворіти раком ті користувачі мобільних телефонів, що мешкають у сільській і віддаленій місцевості. Це зумовлено тим, що вони мусять користуватися потужнішими пристроями, які мають більше випромінювання, ніж ті, якими користуються мешканці великих міст.

Суперечки про шкідливість випромінювання мобільного телефону для здоров`я людини точаться вже давно. Приміром, шведські вчені з Університету Оребро повідомляли раніше про те, що використання мобільного телефону протягом десяти й більше років суттєво збільшує ризик пухлин головного мозку - гліоми й невріноми слухового нерва.

З іншого боку, багато досліджень свідчать останніх років засвідчують, що ніякого підвищеного ризику захворіти на рак для користувачів мобільного зв`язку немає.

korrespondent.net