У школах Сімферополя - карантин

З 19 лютого всі 63 школи Сімферополя закриті на карантин.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Сімферопольської міської ради, школи закрито на карантин за розпорядженням мера Сімферополя Геннадія БАБЕНКА.

За словами начальника міського управління освіти Ірини ШІХОРЕВОЇ, школи закрито «у зв`язку з недотриманням температурного режиму і зростанням захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції».

Карантин у сімферопольських школах триватиме до 25 лютого включно. «Доведеться скоротити весняні канікули. Також навчальними будуть і наступні суботи», - додала начальник управління освіти.