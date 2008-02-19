Вчені одержали сперму з жіночих клітин

Генетики зробили науковий прорив, навчившись одержувати сперматозоїди з жіночих ембріонів. У перспективі завдяки цьому лесбійські пари зможуть заводити власних біологічних дітей.

Британські фахівці, які раніше навчилися перетворювати взяті у чоловіків клітини кісткового мозку на сперматозоїди, тепер повторили аналогічний експеримент зі стволовими клітинами жінок.

Відкриття зробила група з Університету Ньюкасла, яка тепер добивається права створити сперматозоїди з клітин кісткового мозку, узятих у жінок. Якщо це вдасться, їх метод стане практичнішим, ніж при використанні ембріональних клітин.

У результаті у лесбійських пар з`явиться можливість обзавестися дітьми, які матимуть гени обох жінок – сперму, одержану з кісткового мозку однієї з них, можна буде використовувати для запліднення яйцеклітини партнерки.

Чоловіки і жінки відрізняються один від одного завдяки так званим статевим хромосомам. І у тих, і у інших є Х-хромосома. Але лише у чоловіків є Y-хромосома, яка містить всього кілька генів, але грає найважливішу роль у виробленні чоловічих статевих клітин. У зв`язку з цим учені критично ставилися до ідеї про те, що зі стволових клітин жінок можна одержувати сперматозоїди.

У квітні минулого року на перших шпальтах газет було ім`я Каріма Наїрнії, професори біології з Університету Ньюкасла. Ученому вдалося одержати примітивні сперматозоїди зі стволових клітин дорослого чоловіка.

Тепер же він зміг повторити експеримент, одержавши сперму зі стволових клітин жіночих ембріонів. Звіт про дану роботу поки не опубліковано.

Наступним кроком стане спроба примусити ці примітивні клітини пройти мейоз, щоб одержати достатню кількість генетичного матеріалу для запліднення.

Професор Наїрнія продемонстрував потенціал свого методу в 2006 році, коли за допомогою сперми, одержаної з ембріональних стволових клітин самця миші, вдалося зачати сім дитинчат – шестеро з них успішно виросли, хоч і були певні проблеми.

Тепер учений з оптимізмом дивиться на отримання в лабораторних умовах сперми з жіночих клітин.

"Я вважаю, що для науки це в принципі можливо", – заявив професор журналу New Scientist.

Він розповів, що має намір попросити в університету дозволу на використання жіночих клітин кісткового мозку, з яких спробує одержати жіночу сперму.

"Зараз ми готуємо запит", – повідомив він. Наїрнія додав, що експерименти почнуться в Ньюкаслі, якщо керівництво схвалить проект.

У той же час доктор Робін Лоуелл-Бедж, експерт зі стволових клітин і визначення статі з лондонського Національного інституту медичних досліджень, сумнівається, що експеримент вдасться: "Зашкодить наявність двох Х-хромосом. Більш того, необхідно, щоб гени з Y-хромосоми пройшли мейоз. Тобто перед ними як мінімум дві непереборні перешкоди".

Бразильська група учених на чолі з лікарем Іриною Керкис з Інституту Бутантан в Сан-Пауло стверджує, що їй вдалося одержати з ембріональних стволових клітин самця миші одночасно сперматозоїди і яйцеклітини – звіт про це опубліковано в журналі Cloning and Stem Cells.

Дослідники поки не продемонстрували, чи можна запліднити одержані таким чином яйцеклітини, щоб породити на світ життєздатне потомство. Проте, вони замислюються про можливість відтворення людини за допомогою клітин представників однієї статі.

Якщо всі ці експерименти дадуть плоди, то у чоловіків-гомосексуалістів також з`явиться можливість надавати свої клітини шкіри для отримання яйцеклітини, потім запліднити її спермою партнера і поміщати в утробу сурогатної матері.

"Вважаю, це можливо, – говорить лікар Керкис. – Але не знаю, як люди поставляться до такого з погляду етики".

У даний час британський парламент обговорює внесені зміни до закону 1990 року про запліднення і ембріологію людини. Від уряду вимагають включити в закон дозвіл у майбутньому використовувати яйцеклітини і сперматозоїди, вирощені в лабораторії зі стволових клітин.

Як би там не було, формулювання, що міститься в поправках, дозволить використовувати лише сперму, одержану від чоловіків, а яйцеклітини – від жінок.

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