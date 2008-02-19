Загартування снігом - ефективне та безпечне

Відомий спосіб загартування – по морозу босоніж. Це не так небезпечно, як моржування. Річ у тому, що пухнастий сніжок за рахунок рихлої структури м`яко діє на ступні ніг. При цьому хвилеподібно поліпшується кровообіг (від кінцівок до внутрішніх органів) за рахунок активізації біологічних точок на поверхню стопи.

Але не варто без підготовки пірнати з головою в замет. Як і при будь-якому методі загартування, важливі регулярність і послідовність. Вперше треба просто вмиватися снігом, обтерти руки до ліктів. Наступного дня можна походити по снігу босоніж 15-20 секунд. Кожного разу треба збільшувати час на 5-10 секунд – до 3-х хвилин. Довше ходити по снігу не можна – буде банальна простуда.

Фізіологи вважають, що за допомогою регулярного загартування снігом можна зміцнити дихальну, нервову, серцево-судинну системи і підвищити опірність інфекціям.