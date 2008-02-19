У Росії відкрилася перша клініка для мільйонерів

Відомий психотерапевт Артем Толоконін відкрив першу в Росії авторську клініку для мільйонерів "Neo Vita". Як розповіли тут, власне відкриття відбулося у вересні, але, внаслідок того, що рівень сервісу в медцентре для мільйонерів повинен відповідати п`ятизірковому готелю, клініка шість місяців проходила так звану «обкатку». Об`єм інвестицій в реалізацію цього проекту склав 6 млн. дол.

Клініка розрахована на 50 vip-персон обслуговування. Її розкішний інтер`єр відповідає всім сучасним вимогам дизайну, а методи лікування, відповідають світовому рівню.

Фахівці клініки розробляють персональні програми для кожної людини або окремої сім`ї. Тут можна одержати консультацію у висококласних фахівців з будь-якої точки світу і підібрати інноваційні програми лікування по різних напрямах, а також проконсультуватися у найдорожчого психотерапевта в світі, годинний прийом оцінюється щонайменше в 250 тис. рублів. У середньому річна програма обслуговування в "Neo Vita" коштує 1.5 млн. рублів.

Як відзначили в клініці, тепер російська еліта, яка в основному лікується за кордоном, зможе одержати гідне лікування і удома, зовсім недалеко від широко відомої Рубльовки.

ami-tass.ru