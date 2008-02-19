Молочна дієта: корисна і смачна

З проблемою огрядного живота стикаються і жінки, які щойно народили, і чоловіки, у яких останнім часом все більше намічається тенденція до "пивного живота". Є перевірений засіб позбавлення від цієї проблеми. Засіб цей полягає в так званій молочній дієті.

При такій дієті протягом двох тижнів рекомендується харчуватися тільки молочними продуктами. Не підходить вона людям, що не переносять молоко, але можна спробувати замінити його кефіром, ряжанкою або іншими кисломолочними продуктами. Кефір замість вечері чудово скорочує шлунок, знімає венозні набряки. Оскільки це дієта, то більше двох тижнів дотримуватися її не можна, треба робити перерву на два місяці.

Треба часто приймати ванну, це знімає стрес від голоду, а вода змиває зі шкіри шлаки, які виводить організм, тим самим ви йому допомагаєте. Можна поробити клізми.

Меню для "молочного дня" украй просте. Перед їдою слід випивати 200 мл газованої води.

Сніданок: 1 вершковий йогурт 2-3%-ої жирності

1 печене яблуко - 100 г - 50 ккал. (можна замість яблука - банан, абрикос, диня, некисла груша).

Чай з медом (50г)

Обід: Каша манна - 100 г

Нежирний сир - 200 г

Молоко магазинне

Морозиво молочне

Вечеря: Відварне яйце - 1 шт.

Бутерброд - 50 г

Салат (огірки, помідори) - 100 г

Оладки сирні - 100 г

Ряжанка магазинна

Пізня вечеря: Фрукти (яблуко, банан, абрикос, диня, некисла груша) - 100-150 г

1 йогурт несолодкий - 100 г.

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