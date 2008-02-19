Учені з`ясували головну причину жіночої депресії

Американські вчені провели нове дослідження, у результаті якого вдалося встановити головну причину жіночої депресії.

Під час дослідження були вивчені історії життя, а також ріст, вага, раціон харчування й фізична активність 4641 жінок.

У результаті виявилося, що жінки, які мають надлишкову вагу, у два рази частіше страждали від депресивних станів. І зв`язок між зайвою вагою й депресією була підтверджена вченими навіть після того, як вони врахували фактор сімейного стану, освіти, паління й використання антидепресантів.

На думку керівника дослідження лікара Грегорі Саймона, коли люди поправляються, то їхній душевний стан змінюється у гіршу сторону - вони часто бувають подавлені. До того ж, у пригнобленому стані жінкам складніше вживати щось для схуднення, а ярлик страждаючі від повноти людини знижує почуття власного достоїнства й у свою чергу бажання схуднути.

Учений радить жінкам, що страждають від надлишкової ваги, підвищувати самооцінку, що допоможе їм згодом схуднути, передає Медицинская информационная сеть.

Слід зазначити, що Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ) також б`є тривогу, тому що на думку експертів, до 2020 року депресія вийде на друге місце серед причин інвалідності й смертності людей в усьому світі.

Згідно з повідомленням ВООЗ, депресія частіше інших хвороб призводить до смертельного результату. До того ж вона найчастіше провокує розвиток хвороб внутрішніх органів, схильність до алкоголю й наркотиків.

korrespondent.net