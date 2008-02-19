У чернігівських школах продовжено карантин

У чернігівських школах до кінця тижня продовжено карантин, введений через підвищення захворюваності на гострі респіраторні захворювання на грип.

Про це УНІАН повідомила заступник міського голови Чернігова Оксана ТУНІК-ФРИЗ.

"Ситуація із захворюванням на грип у місті ще складна, і ми вимушені продовжити карантин у школах", – сказала вона.

О.ТУНІК-ФРИЗ зазначила, що відповідне рішення було прийнято на нараді з представниками управлінь освіти і охорони здоров`я міськради та міської санепідемстанції. Рівень захворюваності ще залишається на критичній межі, тому учасники наради вважають, що здоров`ям дітей ризикувати не варто.

Водночас заступник міського голови сподівається, що з понеділка навчання у чернігівських школах відновиться.

Карантин у навчальних закладах міста було запроваджено на підставі припису головного державного санітарного лікаря Чернігова з 11 лютого.