Стережіться підроблених аналізів!

Вже давно помічено, що люди дуже люблять самі призначати собі аналізи і обстеження, аби дізнатися все про своє здоров`я. Приватні лабораторії і клініки не примусили себе чекати – зробили повну пропозицію такому попиту. У багатьох лабораторіях існують так звані «профілі» для бажаючих дізнатися про свої патології. Наприклад, «жіноче здоров`я» або «щитовидна залоза». У ці профілі завжди запихають показників більше, ніж потрібно, і таким чином ви свідомо переплачуєте за аналізи. Не лінуйтеся піти до лікаря, який за скаргами, історії захворювання і огляду призначить саме ті дослідження, які вам потрібні. Інший бік такого «всестороннього обстеження»: чим більше ви робите непотрібних аналізів і досліджень, тим більше ймовірність виявлення помилкових результатів. Наприклад, досліджували вам біохімію крові на тлі повного здоров`я, виявився якийсь завищений показник (помилка лабораторії або просто тимчасова зміна показника), ви починаєте бігати до лікарів і з`ясовувати, в чому справа, вам призначають ще більше досліджень. Врешті-решт лікарі не можуть нічого знайти, а ви вже нанервувалися і заплатили багато грошей.

До всього іншого для стурбованих своїм здоров`ям громадян створені і відверто шарлатанські «діагностичні» методи: так звана комп`ютерна діагностика всього організму. Це коли на вас надягають навушники або датчики, підключені до комп`ютера, а потім видають красиву роздруківку з картинками всіх органів (узятих, мабуть з анатомічного атласу) з трикутниками і кружечками, які нібито показують, який орган пошкоджений. Після такої «діагностики» вам напевно знайдуть якихось паразитів, «від яких всі хвороби», а потім запропонують біологічно активні добавки, щоб цих паразитів з організму вивести. На жаль, не дивлячись на відверто шарлатанські дії таких лавок, вони існують у великій кількості і процвітають.

Не займайтеся самодіагностикою і самолікуванням! Знайдіть хорошого лікаря, якому довірятимете, і дійте разом із ним. У практиці ендокринолога, наприклад, дуже багато таких показників, які може інтерпретувати тільки лікар. Тому не потрібно відразу ставити на собі хрест, побачивши «ненормальні результати аналізів», краще піти до лікаря і з`ясувати, в чому ж справа.