Фітнес підриває психіку столичних мешканців

Учені давно запідозрили, що пристрасть до виснажливих фізичних навантажень в тренажерному залі - не просто прагнення поліпшити свою форму, а справжнісінька залежність. Вправи сприяють виробленню ендорфіну, який, як відомо, є хімічною першопричиною позитивних емоцій. І в Москві, судячи з усього, вже склалася ціла категорія фітнес-наркоманів, які пропустивши одне-два заняття починають відчувати справжню ломку.

Фахівці елітних центрів психологічної допомоги в столиці вимушені констатувати сумну закономірність: останнім часом серед їх клієнтів все частіше з`являються люди, які втратили здатність вести нормальний спосіб життя, замінюючи це на заняття фітнесом. Ці нещасні не можуть провести і дня без гантелей, штанг та інших тренажерів, і пропустити чергове тренування для них куди страшніше, ніж не з`явитися на власне весілля.

Деякі особливо ревні фітнесомани додають до виснажливих вправ низькокалорійне харчування, доводячи свій організм до виснаження, після чого починають непритомніти просто в залах спортивних комплексів, стають дратівливими і страждають безсонням.

Головні ознаки "хворої" на фітнес людини - сприйняття пропущеного тренування як трагедії, багатогодинні відвідини спортзалу, безсоння і поганий апетит, нервова дратливість, замкнутість і агресія, а також зсув шкали цінностей на користь занять спортом.

Щоб уникнути залежності, слід частіше міняти програму тренувань, суміщати заняття в тренажерному залі з активним відпочинком на свіжому повітрі і іншими видами фітнеса - уроками танців, заспокійливою йогою. У жодному випадку не можна переборщувати з навантаженнями, дозволяючи собі інтенсивні тренування не більше три - чотирьох разів в тиждень, тривалістю півтори-дві години кожна, і це тільки для підготовлених.

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