У Швеції хірурги видалили апендицит через рот

Перша в Європі трансгастральна операція з видалення апендициту (через рот) була успішно проведена у Швеції.

Операцію 30-річній пацієнтці зробили 14 лютого у відомій шведській клініці "Естра шукхюсет" в місті Ґетеборг, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на шведський телеканал ТБ 4.

"Операція пройшла успішно. Навіть краще, ніж ми чекали. Пацієнтка вже вдома і почувається добре", - повідомив хірург Пер-Ула Парк.

Подібні операції раніше проводилися лише кілька разів у Індії і США.

Перед операцією пацієнтку приспали і лише після цього почали вводити через рот у шлунок, а потім у черевну порожнину, до запаленого апендикса, гнучкі інструменти і видаляли його.

Шведська влада дозволила хірургам провести операції через рот (трансгастральні операції) поки тільки на 30 пацієнтах.

Потім, на основі самопочуття людей, які перенесли операцію, фахівці проаналізують новий метод хірургічного втручання, після чого влада ухвалить остаточне рішення про долю подібних операцій у Швеції.

Хірург Пер-Ула Парк вважає, що за трансгастральними операціями - майбутнє, оскільки вони гуманніші і економічно вигідніші.

За його словами, вони не залишають шрамів на тілі, і пацієнт швидко відновлюється.

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