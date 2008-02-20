Катерина Ющенко розповіла міністру охорони здоров’я США про плани фонду «Україна 3000»

Голова Наглядової ради міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Катерина ЮЩЕНКО поінформувала міністра охорони здоров’я та суспільних послуг США Майкла ЛЕВІТА про проекти фонду.

Як повідомили УНІАН у МБФ «Україна 3000», зустріч К.ЮЩЕНКО і представників фонду з міністром відбулась вчора у Вашингтоні.

У зустрічі також взяли участь заступник міністра охорони здоров’я України Василь ЛАЗОРИШИНЕЦЬ, голова Наглядової ради благодійного фонду «Дитяча лікарня майбутнього» Віра ПАВЛЮК, Надзвичайний і Повноважний Посол України у США Олег ШАМШУР, радник Посла України в США Руслан НІМЧИНСЬКИЙ, фахівці Міністерства охорони здоров’я та суспільних послуг США та представники фонду «Україна 3000».

К.ЮЩЕНКО розповіла про медичні програми та проекти фонду «Україна 3000», зупинившись на реалізації проекту «Дитяча лікарня майбутнього». Зокрема, вона підкреслила, що конкурсний комітет по відбору генерального проектувальника лікарні очолював віце-президент з питань стратегічного планування Дитячого госпіталю та регіонального медичного центру Сіетлу Сенфорд МЕЛЬЦЕР.

К.ЮЩЕНКО також розповіла про інші медичні проекти фонду, в яких беруть участь американські лікувальні заклади – зокрема, про співпрацю з університетом Майамі та клінікою в Орландо, у яких восени 2007 року було здійснено протезування українських дітей, та навчання лікарів. Планується, що незабаром на протезування буде відправлено другу групу українських дітей.

Окрім того, К.ЮЩЕНКО розповіла про співпрацю міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» з американськими компаніями, зокрема з компанією «МакДональдз».

Говорячи про успіхи програми «Від лікарні до лікарні», К.ЮЩЕНКО зазначила, що дуже задоволена партнерськими проектами, які вже існують між українськими та американськими лікарнями – Техасу, Каліфорнії, Флориди тощо.

У свою чергу, заступник міністра охорони здоров’я В.ЛАЗОРИШИНЕЦЬ розповів М.ЛЕВІТУ про досвід співпраці між українськими та американськими лікарями. Він подякував американській стороні за підтримку, яка надається українській медицині, та висловив сподівання, що існуючі спільні проекти триватимуть і надалі. В.ЛАЗОРИШИНЕЦЬ також повідомив про основні пріоритети роботи МОЗ України – запровадження страхової медицини, інституту родинних лікарів, навчання для українських лікарів.

М.ЛЕВІТ та В.ЛАЗОРИШИНЕЦЬ також обмінялися інформацією щодо співробітництва між міністерствами та реалізації спільних проектів у сфері протидії та запобігання ВІЛ-СНІДу, епідемії пташиного грипу, а також у сфері навчання та підвищення кваліфікації українських фахівців.