Скільки білків людині треба щодня?

Тваринні білки, що містяться у м`ясі, рибі, яйцях, молочних продуктах, взаємозамінні, тобто один продукт можна замінити іншим. 200 грамів м`яса за вмістом білка еквівалентні 200 грамам риби, або 6 яйцям, чи 300 грамам сиру, чи 1,2 літра молока. Всі ці продукти містять 35-40 грамів тваринного білка (денна фізіологічна норма - 47 г для дорослої людини, яка виконує легку фізичну роботу). Бажано "виконувати" цю норму щодня.

На відміну від білків, запас яких в організмі розрахований лише на 30-40 днів, вітаміни можуть в чималій кількості відкладатись про запас: вітамін С - на 3-4 місяці, В12 - на рік, D - на два роки тощо. Найчастіше трапляється у харчуванні дефіцит вітаміну С. Влітку та восени слід подбати про створення його запасу в організмі - хай у вашому раціоні буде якомога більше свіжих овочів та фруктів - саме свіжих, а не варених, тушкованих чи смажених, бо за теплової обробки вітамін С руйнується. Взимку й навесні надолужуйте втрачене квашеною капустою - це справжня комора вітаміну С.

Найважливіше джерело вітамінів В1, РР - хліб простого помелу та м`ясо, а вітаміну В2 - молоко. Ці продукти слід завжди мати в меню (незалежно від сезону), обмежуючи лише хліб до 150-200 г на день.

З мікроелементів у харчуванні найважливіші фосфор і кальцій, які в достатній кількості містяться у молоці, м`ясі та рибі, а також залізо - його найбільше у хлібі з борошна простого помелу, м`ясі та яблуках.

Не випадково ми "обминули" увагою жири: їх споживання слід обмежити як хворим на ожиріння, так і здоровим. Однак слід зауважити, що олія як джерело незамінних поліненасичених жирних кислот конче потрібна (щодня близько 30 г).