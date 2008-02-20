Учені: Відсутність добрих друзів – гірше за надмірний холестерин

Чи є у вас справжні друзі, на яких можна покластися, як на самого себе? Якщо так, то ви може не боятися захворіти на інфаркт міокарда. До таких висновків нещодавно дійшли шведські вчені.

Доктор Аніка Розенгерн та її колеги з університету Упсали 15 років обстежували 740 чоловіків-добровольців, старших 50 років. Як з`ясували науковці, ті хто мав міцні дружні зв`язки, хворіли на серцево-судинні захворювання майже вдвічі рідше за людей самотніх. Ця особливість зберігається незалежно від того, курить людина, страждає від надмірної маси тіла чи підвищеного тиску. На думку вчених, ця тенденція поширюється і на жінок - самотні пані, які страждають від дефіциту спілкування, частіше хворіють на серцево-судинні хвороби та тромбоз.

Як відомо, ці захворювання - основна причина передчасних смертей в усіх розвинених країнах. Учені вже кілька десятиліть розмірковують над механізмом їх виникнення. Але якщо раніше більше уваги звертали на такі передумови, як надлишок холестерину, куріння, зайва маса тіла, то тепер акцент усе більше переміщується у бік психологічних чинників. І хто знає, можливо, за кілька років лікарі будуть рекомендувати своїм пацієнтам їсти що завгодно, аби у дружній компанії.