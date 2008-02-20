На Донеччині значно погіршилася якість повітря, води і грунту

У Донецькій області епідеміологи відзначають тенденцію до значного погіршення якості атмосферного повітря, води поверхневих джерел і грунту. Про це повідомила сьогодні на колегії регіональної Державної екологічної інспекції заступник головного санітарного лікаря Донецької області Лариса ГУСЄВА.

Як передає кореспондент УНІАН, за її словами, "вперше за останні 6 років намітилася тенденція до погіршення якості атмосферного повітря в регіоні". "Вперше за 2007 рік у нас відсоток відхилення від нормативних показників по атмосферному повітрю склав 12%, тоді як раніше завжди коливався від 8,5% до 9,5%", - сказала Л.ГУСЄВА, підкресливши, що обласною СЕС було узято більш як 5 тисяч проб повітря. Найгірші показники якості повітря в Маріуполі, Єнакієвому і Горлівці.

Крім того, Л.ГУСЄВА констатувала, що "погіршилася якість води поверхневих вододжерел: у водоймищах області стали виділятися більше важких металів і поверхнево-активних речовин". За її словами, десятки тисяч лабораторних досліджень показали, що середній відсоток всіх відхилень від норм у водоймищах зон відпочинку за 2007 рік склав 10,5%, тоді як в 2006 році він був 7,8%.

"Тільки за санітарно-хімічними і бактеріологічними показниками води відхилення від нормативних досягли в 2007 році майже 14%, а в 2006 році вони були на рівні 9,7%", - сказала Л.ГУСЄВА. "Загиджено все так, що... Ті всі звалища несанкціоновані, все стікається у водойми", - зазначила санітарний лікар.

Кажучи про забруднення грунту, Л.ГУСЄВА відзначила, що, наприклад, для дослідження грунту на наявність гельмінтів (глистів), одного з бактеріологічних показників грунту, було узято за 2007 рік близько 18 тисяч проб. По даному показнику середній відсоток відхилень склав 4%, тоді як в 2006 році він був тільки 1,5%. "Найгірші показники грунту в житловій зоні Краснолиманського, Старобешевського, Мар’їнського і Волноваського районів, а також в містах Маріуполі, Краматорську, Константинівці й Шахтарську", - підсумувала Л.ГУСЄВА.