Жінкам-трудоголікам загрожує безпліддя

Жінка-трудоголік - давно не рідкість. Але проводячи на роботі по десять і більше годин, жінки руйнують свій організм.

Більшою мірою це пов`язано з тим, що жінки більш схильні до стресів, а стрес - удар по всьому організму, і не в останню чергу по репродуктивній системі.

При цьому жінка намагається зняти стрес способами, які небезпечні для організму - кава, сигарети і, звичайно, улюблений жіночий метод знімати стрес - їжа (якнайсолодша, якнайкалорійніша, якнайжирніша).

Але якщо жінка психологічно готова до трудового навантаження, то її організм абсолютно не пристосований до подібного темпу роботи. А тому, пройшовши значний шлях по кар`єрних сходах, жінка може виявити у себе масу захворювань.

В першу чергу, жінкам-трудоголікам варто побоюватися порушень у роботі ендокринної системи, збоїв менструального циклу і одного з найстрашніших для жінок діагнозів - безпліддя.

Звичайно, це не означає, що необхідно кинути роботу і готуватися до народження дитини, сидячи удома, оберігаючи сили і здоров`я. Такий варіант теж не додасть вам щастя і здоров`я, оскільки для жінки дуже важливо бути соціально реалізованою, інакше це загрожує ще одним стресом і затяжною депресією.

Учені радять, по-перше, відмовиться від шкідливих стимуляторів. Замініть чашку міцної кави чашкою зеленого чаю, а замість того, щоб гробити своє здоров`я в курилці, почитайте анекдоти.

Прислухайтеся до себе. Що приносить вам найбільше задоволення? Медитація, ароматерапія, йога - виберіть заняття собі до душі і вмійте правильно розслаблятися після робочого дня.

Якщо ви не можете працювати без постійних переїдань, то зробіть їх не тільки смачними, але і корисними. Замість морозива, тістечка і плитки шоколаду, їжте горіхи і сухофрукти. Ці продукти здатні стимулювати мозкову діяльність, заряджати енергією, заспокоювати нерви і навіть підтримувати гормональний баланс.

Стежте за своїм раціоном. Ви не зможете пропрацювати в скаженому темпі довгий час, якщо ваш організм не одержує достатньо вітамінів і корисних речовин. Як мінімум з`їдайте порцію фруктового салату на вечерю.

Якщо ви ловите себе на тому, що нічого не встигаєте і від цього нервуєте, спробуйте скласти для себе план і виконати його протягом робочого часу. Пам`ятайте, що ми живемо не тільки для того, щоб працювати, а значить, просидіти в офісі все своє життя, було б просто безглуздо.

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