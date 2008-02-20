Туберкульоз: Україна друга в Європі

В Україні захворюваність на туберкульоз набирає обертів, починаючи з 1995 року. Медики відзначають розповсюдження всіх форм цього захворювання.

Згідно статистиці, за 1 годину в Україні заражаються туберкульозом чотири люди і одна вмирає. За офіційними даними на обліку знаходяться 515 тис. хворих. Це другий показник в Європі після Росії.

Головними причинами розповсюдження туберкульозу є зростання міграційних процесів, соціально-економічні проблеми, збільшення кількості людей, хворих на СНІД, алкоголізм, наркоманію і хвороби органів дихання. До того ж спалах захворювання виникає через ослаблення контролю за виконанням протитуберкульозних заходів у багатьох країнах світу.

Основними симптомами захворювання є різке схуднення, тривалий кашель, відкашлювання кров`ю, слабкість, нездужання, блідість, біль у грудях, рясне потовиділення. Якщо симптоми тримаються більш 3-х тижнів, слід негайно звернутися до лікаря.

За оцінками ВООЗ, щорічно на планеті на туберкульоз хворіє близько 9 млн. чоловік, і близько 2 млн. вмирає від цього захворювання. З`явилися нові форми цієї хвороби, які не лікуються жодним із відомих антибіотиків. На думку медиків, необхідні нові лабораторії, здатні забезпечити дослідження у сфері генної фармакології.

Вечерний Харьков