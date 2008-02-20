З 21 лютого всі школи Донецька закриваються на карантин у зв`язку з епідемією грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Донецьку повідомив міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.

За його словами, він вже підписав розпорядження про припинення навчального процесу в школах у зв`язку з тим, що захворюваність на грип істотно перевищила рівень епідемічного порогу.

"На сьогоднішній ранок при нормі епідпорогу 188 хворих на 10 тисяч учнів у всіх дев`яти районах міста зареєстровано 578 хворих на 10 тисяч", - сказав О. ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Він додав, що останні два дні число хворих на 10 тис. учнів складає від 700 до 800 чоловік.

О. ЛУК’ЯНЧЕНКО також уточнив, що дата закінчення дії карантину поки не визначена.

"Санепідемстанція відстежуватиме ситуацію", - додав міський голова.