Українські фармацевти сподіваються, що МОЗ не робитиме різких кроків у регуляторній політиці

В Міністерстві охорони здоров’я відбулася нарада «Фармацевтична галузь: вступ до СОТ та початок процесу приєднання до зони вільної торгівлі з ЄС», за участю Міністра охорони здоров’я Князевича Василя Михайловича, інших представників Міністерства та чисельних фахівців фармацевтичної галузі.

В.Князевич наголосив, що метою зібрання є бажання Міністерства вислухати пропозиції, побажання та зауваження представників фармбізнесу України – як виробників, так і дистриб’юторів відносно підписання 5 лютого 2008 року протоколу щодо вступу України до Світової організації торгівлі. Головним завданням у цьому ракурсі є запропонування прозорих та зрозумілих правил гри, які будуть рівними для всіх її учасників. Він нагадав, що також невдовзі планується перехід до страхової медицини, і з цією метою при МОЗ буде створений окремий департамент, на чолі з заступником Міністра, і який саме й буде опікуватися проблемами страхової медицини.

Керівник МОЗ нагадав, що, на думку Президента України Віктора Ющенка, однією із проблем відродження села є розвиток сільської медицини. «Я готовий часто зустрічатися з вами, і прошу, щоб ви пропонували дієві речі, аби ми могли досягти нашої мети - забезпечити пацієнтів якісними лікарськими засобами», – підкреслив В.Князевич.

Виступаючі зосередили увагу на кількох важливих питаннях, пов’язаних здебільшого з адаптацією законодавства до європейських стандартів. Вони підкреслили недосконалість нормативно-правової бази переходу на GMP та необхідність подальшого її удосконалення, беручи до уваги вступ України до СОТ. Представники як крупних дистриб’юторів, так і вітчизняних виробників наголошували, що при правильному підході цей крок має бути для вітчизняного фармацевтичного ринку не стільки викликом, скільки надзвичайною можливістю вийти на світовий ринок. Усі без винятку виступаючі підкреслювали важливість підвищення контролю якості лікарських засобів.

Але, якщо ставити таку мету, необхідно зробити негайні кроки в напрямі відродження та всебічної підтримки української фармацевтичної науки. Більшість виступаючих непокоїв той факт, що в Україні виробляється забагато дженериків, адже вітчизняна наука має достатньо своїх фахівців, здатних створювати оригінальні лікарські засоби.

Учасники наради висловили впевненість у тому, що повернення до системи державних замовлень допоможе підтримати українську фармацевтичну галузь та відродити вітчизняну фармацевтичну науку. Вони запропонували таку схему: має бути визначено потребу по державних програмах боротьби із соціально-небезпечними захворюваннями, цукровим діабетом, після чого держава розміщує замовлення на необхідні ліки. Фармацевти-бізнесмени висловили впевненість: за умов державного замовлення виробник зможе не тільки винайти оригінальні препарати для потреб власної держави, але й продавати за кордон, адже вони будуть впевнені, що інвестиції у розробку оригінального препарату будуть гарантовано повернуті.

Підсумовуючи зустріч, Міністр запропонував представникам усіх фармацевтичних асоціацій розробити пропозиції по внесенню змін у діюче законодавство з метою його удосконалення та приведення до європейських стандартів. Він запевнив, що не є прибічником різких кроків, що можуть нанести шкоду розвитку галузі.

Генеральний директор ТОВ «Донфармхолдинг» Нестерчук Михайло Митрофанович сподівається, що новому керівництву Міністерства охорони здоров’я вистачить мудрості, щоб не робити різких кроків у регуляторній політиці фармацевтичної галузі.

«Фінансисти кажуть: «Фінанси люблять тишу», – підкреслив виступаючий. Він вважає, що зараз не потрібно робити ніяких революцій у фармацевтичній галузі. Достатньо лише довести до логічного завершення усе нароблене за останні п’ять років. «Створено Державну службу лікарських засобів, яка дозволить це зробити. Отже, треба і далі розвивати цей напрям, створюючи нормальні, прозорі, зрозумілі усім правила гри на фармацевтичному ринку», – підкреслив М.Нестерчук.

За словами гендиректора «Донфармхолдинг», Україна має величезний потенціал у фармацевтичній галузі, і тепер, після підписання протоколу вступу до Світової організації торгівлі має повне право вступити до Європейського Союзу. «Не хочу нікого образити, але ми заслуговуємо на це більше, ніж багато інших країн, які вже потрапили до ЄС. У всякому разі, що стосується фармацевтичної галузі», – запевнив виступаючий.

М.Нестерчук розповів, що при обговоренні питань кредитування банкіри зазвичай занепокоєні тим, на їх погляд, ризиком, який вони бачать у тому, що фармгалузь регулюється державою. «Але, я вважаю, що ця галузь потребує обов’язкового регулювання державою, адже вона впливає на здоров’я та безпеку населення. І на перше місце виходить створення таких правил гри, які дозволять галузі рушити вперед», – вважає фахівець.

Він сподівається, що МОЗ створить такі правила гри, які усунуть, а не загострять протиріччя, які існують між виробниками, аптекарями та дистриб’юторами фармацевтичної галузі. Але ці правила не повинні змінюватися з приходом нового керівництва. «На сьогодні інвестори завмерли в очікуванні того, що відбуватиметься в Україні», – зауважив М.Нестерчук. Виступаючий висловив впевненість, що інвестори тільки чекають слушного моменту, щоб вкласти гроші у розвиток фармацевтичної галузі, оскільки вітчизняний ринок є надзвичайно привабливим. А з прийняттям Закону про обов’язкове медичне страхування можна буде очікувати просто вибух притоку інвестицій в галузь, впевнений генеральний директор «Донфармхолдинг».

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