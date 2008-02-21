Хронічний біль - це хвороба, наполягають австралійські лікарі

Розуміння, що хронічний біль - окрема хвороба, повинно привести до нових терапій, націлених на фізичні та психологічні компоненти цього розладу, включаючи генетичну схильність, вважають експерти Університету Сіднея /Австралія/. Хронічний біль відрізняється від гострого болю, пояснюють медики, - вона зберігається і має тенденції до рецидиву після лікування.

У світі мало фахівців вивчають природу хронічного болю, і дуже мало пацієнтів мають доступ до ефективного лікування. Якби симптоми подібного болю розглядалися як ознаки окремого захворювання, її діагностика значно би полипшилася, вважають лікарі. Для позбавлення від хронічного болю австралійські терапевти пропонують відмовитися від сильних ліків, типу морфію, які забезпечують тільки симптоматичну допомогу, і звернутися до генетичної природи болю в мозку.