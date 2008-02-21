Американські психологи Стен Джонс і Марк Ярхаус з`ясували, що гомосексуалізм виліковний. Вони провели дослідження серед членів християнської групи, що допомагає тим, хто страждає від гомосексуалізму і з`ясувалося, що 38% членів цієї групи змогли змінити свою сексуальну орієнтацію – у декого послабився потяг до представників своєї статі. Проте, серйозніші організації, що займаються вивченням психічного здоров`я, стверджують, що сексуальну орієнтацію не можна поміняти, а спроби зробити це можуть привести до серйозних наслідків.

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