В Україні - найгірша демографічна ситуація серед європейських країн

Середня тривалість життя громадян України на 10-12 років нижча, ніж в європейських країнах.

Як повідомив кореспондент УНІАН, про це, на презентації концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми "Здорова нація" на 2009-2013 роки, заявила директор Інституту демографії і соціальних досліджень НАН України Ела Лібанова.

"Передчасна смертність, особливо серед чоловіків працездатного віку вища в 3-4 рази, ніж у країнах Євросоюзу. Це найгірша демографічна ситуація в Європі", - підкреслила Э.Либанова.

Як наголошувалося під час презентації програми, за даними Всесвітньої організації охорони здоров`я економічний ефект від реалізації програм здорового способу життя досягає співвідношення вигод і втрат - 8 до 1. Автори концепції програми пропонують широко упроваджувати соціальну рекламу здорового способу життя в засобах масової інформації. До цього планується долучати авторитетних державних і громадських діячів, відомих спортсменів і художників. Крім цього, пропонується встановити персональну відповідальність керівників всіх рівнів для створення умов для збереження і зміцнення здоров`я людей.

Щоб створити кадровий потенціал для збереження і зміцнення здоров`я людей, пропонується ввести в класифікатор професій нові спеціальності - фітнес-тренери, консультанти з питань здорового способу життя, фахівці з рекреації і тощо.

Пропонується заборонити всі види реклами тютюну і алкоголю, зокрема приховану, збільшити активні податки на тютюнові вироби з метою використання додаткових доходів бюджету для фінансування заходів і сприяння поліпшенню здоров`я населення.

ДОВІДКА УНІАН. Національна рада з питань охорони здоров`я при Президентові України, Інститут демографії і соціальних досліджень НАНУ і Міністерство у справах сім`ї, молоді і спорту розробив і презентував концепцію Загальнодержавної цільової соціальної програми "Здорова нація" на 2009-2013 роки. Метою програми є створення умов для зниження захворюваності, інвалідності і раптової смертності, а також поліпшення якості і тривалості активного життя населення України завдяки впровадженню здорового способу життя.