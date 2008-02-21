Музика відновлює пам`ять після інсульту

Виявляється, пацієнтам, що перенесли інсульт, корисно слухати музику.

З її допомогою можна не тільки поліпшити настрій, але і прискорити відновлення пам`яті і уваги, порушених в результаті хвороби, повідомляє журнал Brain.

Учені з Університету Хельсінкі провели дослідження за участю 60 пацієнтів, що недавно перенесли інсульт. Всі вони страждали від порушень руху і розладу когнітивних функцій, таких як пам`ять і концентрація уваги. Пацієнтів розділили на три групи: частині з них пропонувалося щодня протягом декількох годинників слухати улюблену музику, іншим – прослуховувати аудіо-книги, інші не слухали нічого. Також всім пацієнтам проводилася стандартна терапія.

З`ясувалося, що у людей, що слухали музику, результати відновлення пам`яті і уваги були помітно краще, а їх настрій був позитивнішим. Зокрема, після трьох місяців після інсульту їх вербальна пам`ять покращала на 60%. На думку фінських учених, музикотерапія може доповнити існуючі в даний час способи реабілітації пацієнтів з інсультами. Ця методика дешева і доступна, і може призначатися раніше інших методів лікування.

Mednovosti.ru