Перші симптоми свинки

Вони дають про себе знати через 11-23 дні після зараження - така тривалість інкубаційного періоду. З`являються головний біль, нездужання, млявість. Починає лихоманити: температура підвищується найчастіше до 38-38,5 градусів за Цельсієм і лише в деяких випадках - до 40 градусів. Іноді виникає блювота.

Тканини ураженого вірусом органа набрякають, їх починає "розпирати". Якщо це спостерігається на слинних залозах і яєчках у хлопчиків, то спочатку, як правило, припухлість з`являється з одного боку, а через 1-2 дні - з іншого. Із їх збільшенням (яєчка часом досягають величини гусячого яйця) сильніше відчувається біль, стають більше вираженими явища інтоксикації і тяжчим стан хворого. Аналогічні процеси відбуваються й у підшлунковій залозі чи мозкових оболонках.

Знайшовши біля вух припухлість, яка ущільнилася, не беріться самі ставити діагноз. Неодмінно викличте лікаря, адже такий симптом буває й у випадках запалення лімфатичних вузлів та інших захворювань, що вимагають зовсім іншого лікування.

При епідемічному паротиті спершу підвищується температура, з`являються нездужання, головний біль, біль у ділянці вуха, що підсилюється під час жування, розмови, згодом приєднується сухість у роті.

Одночасно або ж трохи пізніше з`являється набряк під однією з мочок вуха без зміни кольору шкіри і місцевого підвищення температури. Збільшення залози відбувається швидко і протягом 3 днів досягає максимуму. На цьому рівні припухлість тримається 2-3 дні, а потім поступово, протягом 7-10 днів, зменшується. Температура тіла досягає максимального вираження на 1-2 день хвороби і тримається 4-7 днів. У 60 відсотках випадків уражуються обидві привушні слинні залози. Звичайно через 4-5 днів після початку захворювання, коли набряк ураженої залози дещо зменшується, в цей процес втягується інша привушна слинна залоза. Іноді він поширюється і на підщелепні слинні залози.