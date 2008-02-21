У Люксембурзі легалізували евтаназію

Вчора парламент Люксембургу ухвалив законопроект, який легалізує в країні евтаназію.

За законопроект, що легалізує право на смерть, проголосувало 36 депутатів парламенту, водночас 20 – висловилися проти.

Очікується, що новий законопроект набуде чинності вже влітку цього року.

Першою країною, яка узаконила евтаназію у квітні 2002 року були Нідерланди. Пізніше право на добровільний відхід з життя дозволили у Бельгії. А ось у Швейцарії евтаназія дозволяється лише психічно хворим людям.

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