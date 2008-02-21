У Люксембурзі легалізували евтаназію
11:46, 21 лютого 2008Країна
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Закон набуде чинності влітку
Вчора парламент Люксембургу ухвалив законопроект, який легалізує в країні евтаназію.
За законопроект, що легалізує право на смерть, проголосувало 36 депутатів парламенту, водночас 20 – висловилися проти.
Очікується, що новий законопроект набуде чинності вже влітку цього року.
Першою країною, яка узаконила евтаназію у квітні 2002 року були Нідерланди. Пізніше право на добровільний відхід з життя дозволили у Бельгії. А ось у Швейцарії евтаназія дозволяється лише психічно хворим людям.
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