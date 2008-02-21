Родзинки зміцнюють імунітет, а також лікують безсоння

Звідки взимку взяти вітаміни і мікроелементи для зміцнення імунітету? В кінці лютого завжди спостерігається їх дефіцит, через що організм слабшає. А допускати цього не можна. Інфекції не дрімають, навколо лютує грип та інша зараза. Запобігти хворобам можна за допомогою родзинок. Вони буквально консервують у собі літні вітаміни (зберігаються на 70—80%) і мікроелементи (зберігаються на 100%), на які багатий виноград.

Родзинки будуть корисні тому, хто:

— хоче зміцнити імунітет. У родзинках містяться речовини-антиоксиданти, зокрема олеанолова кислота. Завдяки їй клітини не руйнуються під дією вільних радикалів, які нас безперервно атакують, а значить, стає міцнішим весь організм;

— дратівливий, страждає через безсоння, часто скаржиться на поганий настрій. Завдяки вітамінам В1, В2 і В5, які зберігаються в родзинках, і мікроелементу магнію налагоджується робота нервової системи, людина заспокоюється, у неї поліпшується сон.

— страждає на остеохондроз, остеопороз. У зморщених ягодах міститься рідкісний мікроелемент бір, без якого неможливе нормальне засвоєння кальцію, — основного будівельного елементу кісток.

— хворий на анемію. Родзинки — одне з кращих джерел заліза — мікроелементу, який входить до складу гемоглобіну — головного компоненту червоних кров`яних тілець.

ПРОТИПОКАЗАННЯ. Не рекомендується вживати родзинки при ожирінні, гострій серцевій недостатності, виразковій хворобі шлунку і дванадцятипалої кишки на стадії загострення, цукровому діабеті.

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