Якщо у дитини болять вуха, антибіотики не допоможуть

Згідно з результатами нещодавнього дослідження, антибіотики не є ефективним засобом боротьби з утворенням рідини у вухах у дітей, що страждають від вушних інфекційних захворювань. Даний тип інфекцій є найбільш частим захворюванням у немовлят і дітей, повідомляють фахівці.

Інфекції середнього вуха можуть привести до скупчення рідини у вухах. Даний стан відомий під назвою гнійний перфоративний отит. «Утворення гною може привести до втрати слуху в діапазоні від 15 до 40 децибел. Дані відхилення можуть негативно вплинути на розвиток мовних здібностей дитини, пізнавальної функції, його поведінки і соціального життя», - говорить автор дослідницького проекту Лаура Купман з Медичного центру при Університеті Утрехт в Нідерландах.

Учені провели аналіз 1328 дітей у віці від 6 місяців до 12 років, які страждали від інфекцій середнього вуха. Найбільша вірогідність розвитку вушних інфекцій - в групі дітей у віці до двох років. Також учені виявили - у дітей, які приймали антибіотики, в 90% випадках була рідина, що скупчилася у вухах.

Таким чином, дослідники встановили, що користь від прийому антибіотиків через наявність вушної інфекцією є мінімальною.