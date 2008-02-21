Сучасні методи діагностики шкідливі для нирок

Згідно з результатами нового дослідження, сучасні методи діагностики, такі як комп`ютерна томографія і ангіографія, негативно діють на нирки. Тому, перш ніж проходити обстеження за допомогою цих методів, необхідно прийняти відповідні ліки.

За словами вчених, комп`ютерна томографія, а також інші методи сканування тіла людини для встановлення точного діагнозу, знаходять все більшу популярність у всьому світі. Саме тому був проведений аналіз негативних ефектів даних методів діагностики, а саме опромінювання тіла людини рентгенівськими променями.

Результати дослідження, проведеного співробітниками Університету штату Мічиган, США, показали, що вживання Н-ацетілцистєїну дозволяє виключити негативний ефект агента контрастності, а його дія є найефективнішою з усіх доступних препаратів. Аналіз був опублікований в останньому номері журналу Annals of Internal Medicine.

Дослідники зауважують, що мільйони людей у всьому світі щорічно одержують агент контрастності, який негативно впливає на функціонування нирок. У випадку, якщо у людини на момент діагностики вже спостерігаються відхилення в роботі нирок, прийом захисного препарат є украй необхідним.

www.health-ua.org