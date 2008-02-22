Головна причина виникнення раку - ожиріння?

Ось вже кілька десятиліть у світі лютує епідемія ожиріння. Стрімко набирає вагу населення не тільки багатих, але й бідних країн. Сьогодні в світі налічується один мільярд людей, які страждають від зайвої ваги. Понад 33% з них мають діагноз – ожиріння.

Експерти б`ють тривогу і просять поставитися до цієї проблеми з не меншою увагою, ніж до глобальної зміни клімату на планеті.

"Одними лише змінами в режимі харчування і фізичних навантаженнях складно пояснити майже одночасне зростання рівня ожиріння в більшості країн. За всю історію людства такими швидкими темпами розповсюджувалися тільки інфекційні захворювання", – вважає дослідник Лея Уігхем з університету Вісконсіна.

А професор Філіп Джеймс, експерт у сфері здоров`я і зайвої ваги, відзначає, що для боротьби з епідемією ожиріння, перш за все, необхідно провести великі зміни в харчовій промисловості, у сфері реклами й облаштуванні міст. За словами професора, 10% дітей у всьому світі страждають від зайвої ваги, що вдвічі більше, ніж кількість дітей, які недоїдають.

Також експерти впевнені, що здорова їжа має стати дешевшою і доступнішою, ніж фаст-фуд. Це є головною запорукою зниження відсоткової кількості повних людей, і якщо не починати діяти прямо сьогодні, то невдовзі проблема зайвої ваги досягне глобальних масштабів.

Доведено, ожиріння може виявитися головною причиною виникнення цілої низки ракових захворювань: раку грудей, товстої кишки, печінки, підшлункової залози і жовчного міхура.

Під час 15-річного дослідження, лікарі вивчили 280 тис. випадків ракових захворювань у Північній Америці, Європі, Австралії й Азії. Вчені встановили, що ожиріння стало причиною смертельного результату у 14% чоловіків і у 20% жінок.

До речі, не тільки ожиріння здатне негативно позначитися на здоров`ї людини, але й вищезазначене глобальне потепління. Учені давно дійшли висновків, що причинами збільшення кількості хвороб може послужити, наприклад, спека.

Також є ймовірність підвищення ризику виникнення інфекційних захворювань, зокрема, тропічних лихоманок, малярії тощо. На здоров`я має сильну дію якість повітря, а, як відомо, за останні роки воно помітно погіршується.

Також відіграє певну роль і зростання рівня світового океану, що нестиме загрозу населенню й інфраструктурі. Так, наприклад, 13 із 20 найбільших міст світу розташовані на узбережжі, їх затоплення знищить також госпіталі й інші медичні установи, які зазвичай базуються у містах.

Також існує ризик обмеження постачань продовольства, появи мільйонів "екологічних біженців", зменшення кількості і погіршення якості питної води (наприклад, сьогодні близько 2 млрд людей страждають від браку питної води, 1,8 млн людей щорічно помирають через вживання брудної води); а також колапс екосистем.

newsland.ru