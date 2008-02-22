Чи ефективна винотерапія?

Лікувальні і дієтичні властивості вин отримали загальне визнання впродовж тисячоліть. Безперечно, найкориснішим вважається червоне вино. І не дарма французи говорять, що червоне вино лікує всі хвороби, окрім алкоголізму. Проте винотерапією не варто зловживати.

Для того, щоб встановити ступінь ефективності червоного вина або інших спиртних напоїв, дослідники провели аналіз у реальному часі, в якому взяли участь 13 волонтерів.

Згідно з результатами нового дослідження, один келих червоного вина сприяє поліпшенню кровообігу. При цьому спостерігається розслаблення системи кровообігу, що сприяє захисту організму від серцево-судинних захворюванні.

Проте, важливо пам`ятати, що прийом більшої кількості алкоголю здатний викликати прямо протилежний ефект на серці. Такі міцні напої як бренді, коньяк, горілка, джин тощо, слід виключити з раціону і уникати їх вживання по можливості. "Навіть прийом такої малої кількості міцних алкогольних напоїв як 10-20 мл на день може істотно збільшити ризик інфаркту і стенокардії", - говорять медики.

Лікувальні ефекти має не алкоголь, що міститься в вині, а мікродози хімічних речовин і сполук - більше шестисот складових. Ці речовини є ефективним засобом при виразковій хворобі шлунку, хворобі Альцгеймера, катаракті та інших недугах.

ukrindustrial.com