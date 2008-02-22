16-річна дівчина вдруге народила трійню (фото)

16-річна аргентинська дівчина на ім`я Памела народила трьох дівчаток уже вдруге.

Уперше вона народила трьох дівчаток у 15 років, а за рік до цього народила свою першу дитину - сина. Усі семеро дітей з`явилися на світ завчасно.

Лікарі кажуть, що Памела та її дівчатка почувають себе добре. Тим часом, по всій країні історія Памели спровокувала бурхливе обговорення. У барах і кафе, а також на сторінках газет молоду матір гудять, бо багато хто вважає її сексуально розкутою.

Матері Памели доводиться прибирати оселі, щоб допомогти доньці грошима.

Після того, як Памела народила першу трійню, місцева влада виділила родині землю й побудувала для них будинок. Тепер мати Памели сподівається, що влада збільшить допомогу родині.

Молода мати, якій у понеділок виповниться 17 років, родом із невеликого містечка в Кордобі, однієї з центральних провінцій Аргентини.

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