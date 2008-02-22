Національний Інститут раку залишився без фінансування. Запаси ліків, зокрема наркотичних, в інституті практично вичерпані.

Про це УНІАН повідомив директор Національного інституту раку Ігор Щепотін.

У колективному зверненні співробітників Державної установи "Національний інститут раку" до прем`єр-міністра Юлії Тимошенко йдеться про те, що причина такої ситуації - відмова президента Академії медичних наук Олександра Возіанова передати фінансування інституту. "На сьогодні Возіанов О.Ф., президент Академії медичних наук України на численні звернення міністра охорони здоров`я України Князевича В.М. і директора Державної установи "Національний інститут раку" Щепотіна В.Б. відмовляється підписати згоду на передачу фінансування", - йдеться в листі.

"Ситуація, що склалася, може привести до критичного становища і зупинки діяльності інституту - провідної онкологічної установи України. Запас ліків, украй необхідних онкологічним хворим, майже вичерпано. Виникають великі проблеми в діяльності господарської служби установи. Необхідно проводити закупівлі, використовуючи норму Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні гроші", а це неможливо за відсутності фінансування", - підкреслюється в документі.

У колективному зверненні, підписаному 1100 медиками, особлива увага звертається на те, що "більше 560 онкологічних тяжкохворих пацієнтів, серед яких 40 дітей, що знаходяться в клініці, повинні будуть купувати ліки за свої гроші".

"Але медикаменти, що містять наркотичні речовини для виконання операцій і знеболення пацієнт в аптеці сам придбати не може. Надалі за відсутності фінансування клініка буде вимушена взагалі припинити свою діяльність", - констатують лікарі.