Гомеопатія небезпечна?

Люди, які мали негативний досвід традиційного лікування, часто удаються до альтернативних видів ліків. На сьогоднішній день величезну популярність отримала гомеопатія, принцип дії якої грунтується на лікуванні "подібного подібним". Проте деякі люди зловживають цими препаратами або прагнуть вилікувати найбільш важкі захворювання, позбавити від яких гомеопатія не в силах.

Цей метод лікування ніколи не зцілить від раку, не зупинить запалення легенів і не розсмокче апендицит. Проте учені стверджують, що препарати здатні стабілізувати гострий стан. До того ж медики попереджають, що з гормонами, антибіотиками, психотропними препаратами, снодійним гомеопатичні засоби не поєднуються.

Неефективним буде лікування, якщо гомеопрепарати суміщати з алкоголем, гострими приправами і кавою. Ці продукти часто нейтралізують корисну дію ліків. До того ж не кожному пацієнтові підійде подібне лікування. "Основний принцип гомеопатичного лікування – індивідуальний підхід. Гомеопатія лікує хворого, а не хворобу, – розповіла лікар-гомеопат Ольга Смирнова. – Визначаючи "лікарський тип" майбутнього пацієнта і відповідний його недузі лікувальний препарат, гомеопат враховує все: зростання людини, вагу, колір очей, волос, психологічні особливості, темперамент, реакцію на хворобу, стрес, тепло і холод, спадковість, схильність до певних хвороб, особливості обміну речовин".

Якщо говорити про позитивні сторони подібного виду лікування, то можна відзначити, що гомеопатія добре лікує хронічні захворюванні. Зокрема, деякі варіанти гіпертонічної хвороби, аденоїди, неврити, дисфункції, астму, виразкову хворобу. До того ж піддаються лікуванню і інфекційні захворювання: грип, ангіна, гінекологічні загострення, гайморит, простатит.

Щоб гомеопатичні препарати не принесли шкоду і були ефективними необхідно чітко дотримуватися інструкції і деяких загальних рекомендацій. Зокрема, ці ліки слід приймати за 30–40 хвилин до або після їжі. Препарат в пігулках необхідно розсмоктувати під мовою.

Під час прийому гомеопатичних препаратів необхідно повністю виключити або різко обмежити прийом газованих і алкогольних напоїв, кави і часнику.

До того ж ліки слід берегти від сильних запахів, світла, випромінювань телевізора, мікрохвильовій печі і ставити подалі від дітей.

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