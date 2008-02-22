Стартував проект Елтона Джона й Олени Франчук

Метою нового проекту cтане підтримка й соціальна допомога ВІЛ-позитивним дітям в Україні 20 лютого 2008 року в Києві був представлений спільний проект СНІД-Фонду Елтона Джона й Фонду Олени Франчук АНТИСНІД - Поліпшення життя ВІЛ-позитивних дітей та їхніх родин.

Метою нового проекту cтане підтримка й соціальна допомога для 1 500 дітей у проблемних і кризових родинах, пошук прийомних родин і нових батьків для 96 дітей-сиріт, робота з 3 000 вчителями й вихователями дитячих садків, щоб запобігти дискримінації ВІЛ-позитивних дітей, а також допомога тим родинам, де живуть 1 000 ВІЛ-позитивних дітей, повідомляє прес-реліз Фонду Олени Франчук АНТИСНІД.

З 2008 до 2013 року спільний проект охопить 11 регіонів України.

Курувати цей проект буде ВБО Всеукраїнська мережа людей, які живуть із ВІЛ спільно з румунською організацією Роменіан Енджел Епіл (Romanіan Angel Appeal). Донорами проекту стануть Фонд Олени Франчук АНТИСНІД, СНІД-Фонд Елтона Джона та британський благодійний фонд The Bіg Lottery Fund.

"Діти, які постраждали від епідемії СНІДу, вимагають особливої уваги, тому що від того, що вони знають про свою хворобу, буде залежати їхнє майбутнє й майбутнє їхніх одноліткіів. Цей проект покликаний поліпшити якість життя дітей, які постраждали від епідемії. Величезною перевагою цього проекту є також те, що наші зусилля допоможуть дитині не лише вижити, але й навчитися жити з діагнозом," - сказала засновник Фонду АНТИСНІД Олена Франчук.

Уперше про цей проект стало відомо в червні 2007 року напередодні благодійного концерту Сера Елтона Джона, який мав на меті звернути увагу на проблему СНІДу в Україні. Тоді Фонд Олени Франчук АНТИСНІД оголосив про виділення СНІД-Фонду ґранта в розмірі 2,5 млн доларів для проекту, який допоможе дітям, постраждалим від епідемії ВІЛ/СНІДу.

Згідно зі статистичними даними, з 1987 до 2008 року в Україні ВІЛ-позитивні мами народили 17 077 дітей, 11% яких були залишені батьками.

Зараз на диспансерному обліку стоїть 5 412 дітей. У 1 624 дітей діагноз ВІЛ підтверджений, 481 з них - це діти-сироти. За оцінками експертів, сьогодні на вулиці живуть від 40 000 до 300 000 дітей, 115 000 з них можуть бути ВІЛ-інфікованими. Також близько 80% ВІЛ-позитивних дітей живе в родинах, але в 70% випадках - це неблагополучні родини.

Також відомо, що Україна 2008 року збирається збільшити фінансування витрат до 1 млрд грн, щоб запобігти поширенню ВІЛ/СНІДу серед населення країни.

Корреспондент.net