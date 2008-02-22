Прес-конференція на тему: “Проблеми жінок, що перенесли операцію на молочній залозі ігнорують чиновники". Мова піде про проблеми щодо протезування і реабілітації жінок, що перенесли мастектомію. Запрошені: міністр праці і соціальної політики України Людмила Денисова, міністр охорони здоров`я України Василь Князевич, голова Комітету ВР у справах пенсіонерів, ветеранів і інвалідів Валерій Сушкевич, директор Фонду інвалідів України Валерій Малькин і ін. (“Укрінформ”, вул. Б. Хмельницького, 8/16). Телефони: 244-90-47, 279-22-42